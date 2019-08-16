Van'da otomobilin bagajında 111 kilo 820 gram eroin bulundu
az önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde yapılan aramada 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:50 Kaynak: AA
'ın İpekyolu
ilçesinde otomobilde yapılan aramada 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Hatuniye Mahallesi'nde şüphe üzerine K.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Oskar"ın da kullanıldığı aramada otomobilin bagajındaki 3 çuvalda 220 paket halinde 111 kilo 820 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan K.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı CHP'li RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın insan ticareti kamu spotunda oynamasına tepki gösterdi