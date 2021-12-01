VAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BOZAYI KURTARILAMADI - Son Dakika

VAN'ın Çaldıran ilçesi Tendürek mevkiinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen bozayı öldü.

Cuma günü akşam saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda bir otomobilin çarptığı bozayı ağır yaralandı. Yol kenarındaki yaralı ayıyı görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri de Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine konuyla ilgili bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler anestezi yaparak sakinleştirdikleri bozayıyı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ayının sol ve sağ ayakları ile bel omurlarında kırık olduğunu ve akciğerlerinde de ödem oluştuğunu tespit etti. Merkezde tedavi altına alınan ayı, tedavisinin yapıldığı 3'üncü günde öldü. Prof. Dr. Aslan, 'Cuma günü akşam saatlerinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan ayının bel omurlarında kırık olduğunu tespit ettik. Ön sol ve sağ ayakta da kırık vardı. Buraya getirdiğimizde tedavi altına aldık ve gereken tüm müdahaleleri yaptık ancak hastamızı kurtaramadık' dedi.

Merkezin açıldığı 10 yıllık sürede 5 ayının araç çarpması sonucu yaralandığını belirten ve bu konuda sürücülere de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Aslan, 'Sürücülerimizi yaban hayvanları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlarımız dikkatli olursa hem kendilerine hem de çevredeki yaban hayvanlarına zarar vermez' diye konuştu.