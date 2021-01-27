Otomobilin jantına gizlenmiş 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilin jantına gizlenmiş 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir otomobilin jantına gizlenmiş 14 kilo 410 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir otomobilin jantına gizlenmiş 14 kilo 410 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişindeki arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin jantına gizlenmiş 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü C.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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