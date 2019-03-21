Son Dakika Haberleri: Van'da Otomobilin Jantlarında 6 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'da Otomobilin Jantlarında 6 Kilo Eroin Ele Geçirildi

5 dakika önce

VAN'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, jantların içerisine gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Otomobilin Jantlarında 6 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Şila'  ile yapılan aramada, jantların içerisine gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde kontroller yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, jantların içerisine gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:42 Kaynak: DHA

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