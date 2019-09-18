Son Dakika Haberleri: Van'da otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
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Van'da otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

41 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Van'da otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, çalışma yapılan Erciş- Van yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, kontrolden çıkıp, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sabah, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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