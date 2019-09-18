Son Dakika Haberleri: Van'da otomobiller çarpıştı 2'si ağır 5 yaralı
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Van'da otomobiller çarpıştı 2'si ağır 5 yaralı

15 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, çalışma yapılan Erciş-Van yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, kontrolden çıkıp kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da otomobiller çarpıştı 2'si ağır 5 yaralı

Sabah, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:02 Kaynak: DHA
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