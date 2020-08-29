Van'da Otorapor ekspertiz açıldı

Van'da Mehmet Şahin isimli girişimci tarafından araçlardaki hasar tespitlerinin yapıldığı Otorapor ekspertiz açıldı.

Erciş Yolu üzerinde kurulan işletmenin açılışına Van Oto Galericiler Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda MASFED Başkan Yardımcısı İsmet İnan, Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Hasan Sümer ve davetliler katıldı.

Protokolün kurdele kesimi ve işletmeyi gezmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Otorapor ekspertiz sahibi Mehmet Şahin, "Ekonominin zor şartlarda olduğu bir dönemde küçük çaplıda olsa böyle bir iş yeri açmak bizi gururlandırdı. Otorapor ekspertiz olarak kurumsallığımız ön planda olup, personelimizin tamamı sınava alınıp eğitimini aldı. Eğitimini aldıktan sonra İstanbul Maltepe'den gelip bu göreve başlamış olduk" dedi.

Van'a kurumsal bir işletme kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Şahin, "Bizim önceliğimiz, alıcı ve satıcının içinin rahat olmasıdır. Araç alırken veya satarken biz bir nevi kamu görevi yürütüyoruz. Çünkü mahkemelerde bu anlamda ciddi yığılmalar var. Ekspertizler bu anlamda çok büyük bir görev yükleniyor. Bunun önüne geçmek için alıcı rahat bir şekilde mağdur olmamak için ekspertizlere geliyor. Biz de herkese şunu söylüyoruz. Van'da açıldık ve otorapor olarak vatandaşların bize gelmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletmede 6 kişinin istihdamını da sağladıklarını belirten Şahin, ilerleyen zamanlarda istihdam saysının arttırılacağını sözlerine ekledi. - VAN