Erciş'te oy kullanma işlemi sona erdi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesindeki değişik mahallelerde muhtarlık için yapılan oy kullanma işlemi sona erdi.

Van'da muhtarlık seçimi için Gevaş'ın Dereağzı, Çaldıran'ın Yukarı Gülderen, Erciş'in Latifiye, Vanyolu, Çataltepe, Doğancı, Kırkdeğirmen, Başkale'nin Işıklı, Tuşba'nın Ermişler, Edremit'in Köklü ve Çatak'ın Adnan Menderes mahallelerinde binlerce seçmen muhtar adaylarını belirlemek için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. Değişik nedenlerden dolayı boş kalan muhtarlıklar için sabah saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi, korona virüs tedbirleri kapsamında saat 17.00'da sona erdi. Erciş ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Kırkdeğirmen Mahallesi Muhtarlığına Sadrettin Zortul, Doğancı Mahallesi Muhtarlığına Abdullah Hezer, Çataltepe Mahallesi Muhtarlığına Mehmet Ataş, Vanyolu Mahallesi Muhtarlığına Didem Akbay, Latifiye Mahallesi Muhtarlığına ise Nurdoğan Avcı seçildi. - VAN