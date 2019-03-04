Son Dakika Haberleri: Van'da 'Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği' Çalıştayı

Van'da 'Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği' Çalıştayı

1 saat önce

Van'da, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin görüşüldüğü çalıştay düzenlendi.

Van'da 'Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği' Çalıştayı, System.String[]
Van'da, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin görüşüldüğü çalıştay düzenlendi.

Van'da özel bir okulda düzenlenen çalıştaya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, akademisyenler, okul müdürleri, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin sahada yansımalarının takibi ile gereken değişikliklerin tespit edilmesi ile ilgili çalıştayta konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, yönetmeliğin maddelerinin tek tek incelenerek değişiklik önerilerinin tutanak altına alınacağını ifade ederek, çalışmanın hayırlı olmasını istedi. Altan Göl, "Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitime yönelik yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bütün illerde olduğu gibi bizim ilimizden de en son çıkan yönetmelik konusunda bir çalışma yapılması istendi. Söz konusu yönetmelik sahada uygulanmaya başlandı. Bizlerde bire bir yürütücüler olarak, yönetmeliğe yönelik varsa aksaklıklar, eksikliler, öneriler, yönetmelikle olması gereken konuları ele alacağız. Güzel bir çalışma olacağını umut ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Çalıştayda yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Eğitim Yönetmeliği'nin mevcut durum analizi yapılması, yürütülen özel eğitim hizmetleri ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ve ailelerine en iyi hizmetin sunulabilmesi için ne gibi çalışmaların yapılacağı konuları görüşülerek rapor hazırlandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:35 Kaynak: İHA

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