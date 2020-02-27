Van'da özel güvenlik görevlilerine

Van'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı himayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hayata geçirilen Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) eğitimlerinin verilmeye başlandığı bildirildi.



Açıklamada şunlara yer verildi:



"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)' start aldı. İstanbul'dan başlanarak tüm Türkiye genelinde yürütülmesi planlanan proje İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla İstanbul'da tanıtım ve açılışı yapılarak 23 Temmuz 2019 tarihinde resmi olarak hayata geçirildi. İstanbul'da Nisan ayında başlatılan projede, özel güvenlik görevlilerinden genel kolluğa yapılan bildirimlerde; asayiş, narkotik gibi konularda önemli ihbarların olduğu, gündemimizde önemli bir yeri olan 'Kadına şiddet' konusunda da KAAN projesi kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden ciddi sayıda bildirimin yapıldığı, suç büyümeden seri bir şekilde genel kolluğun müdahale edebilmesinin sağlandığı görüldü. Projenin başlatıldığı Nisan ayından 31 Ocak'a kadar, 3 bin 88 ihbar yapıldığı bu ihbarlardan 2 bin 151'in olumlu olduğu ve yapılan ihbarlar neticesinde bin 150 kişiye işlem yapıldığı tespit edildi."