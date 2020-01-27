Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Özel Halk Otobüsleri Dönüşüm Projesi"nin uygulama aşamasına geçildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, kent merkezinde 45 güzergahta hizmet veren 104 halk otobüsünün dönüştürülmesiyle ilgili çalışmada önemli mesafenin katedildiği belirtildi.

Dönüşüm çalışmalarında şu ana kadar 18 araca uygunluk belgesi verilerek, ruhsat ve tescil işlemlerinin yapıldığı, diğer araçların tescil işlemlerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesinde Aralık 2019'da gerçekleştirilen Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağan toplantısında alınan kararla özel halk otobüslerinin yerine dönüşümleri gerçekleştirilen 17 koltuklu, 1 engelli yeri bulunan ve ayakta 3 yolcu taşıma kapasiteli minibüs tipi otobüsler olacak. Bu araçlar daha modern görünümü, hızlı hareket kabiliyeti, konforu ve yol yükünü hafifletme özellikleriyle ön plana çıkıyor."

Proje kapsamında güzergahlara eklenecek 40 araç için 26 Şubat 2020'de ihale yapılacak.