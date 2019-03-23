Son Dakika Haberleri: Van'da Paraşüt Kazası: 1 Ölü

Van'da Paraşüt Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sıra ters rüzgar neticesinde iplerin dolanması sonucu Van Gölü'ne düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Van'da Paraşüt Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sıra ters rüzgar neticesinde iplerin dolanması sonucu Van Gölü'ne düşen bir kişi hayatını kaybetti. Gevaş ilçesinde bağlı Altınsaç Mahallesi'nde paraşütle uçuş yapan 42 yaşındaki Ercan İşbiyar, uçuş esnasında ters rüzgar neticesinde iplerin dolanması sonucu Van Gölü'ne düştü. Arkadaşlarının jandarmaya ve bölgedeki balıkçılara haber vermesi üzerinde bölgeye ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu İşbiyar, su içerisinde bulunarak sahilde bekletilen ambulansa götürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen İşbiyar hayatını kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz Son Dakika! Bin 300 Kişiyi Taşıyan Gemi Kırmızı Alarm Verdi! Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Trump, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanıyan Belgeyi İmzalamaya Hazırlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 18:39:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Paraşüt Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]