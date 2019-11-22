Son Dakika Haberleri: Van'da park halindeki araç yandı
Son Dakika 3. Sayfa Van'da park halindeki araç yandı - Son Dakika

Van'da park halindeki araç yandı

6 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'da park halindeki araç yandı, System.String[]

Van merkez İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ Sitesinde meydana geldi. seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın koltuk ve iç kısmına sıçramadan söndürülürken, motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İpekyolu, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:49:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da park halindeki araç yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]