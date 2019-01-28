Van'da Park Halindeki Kamyonette 62 Kilo Eroin Bulundu

VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evin önünde park halindeki kamyonetin tabanında 62 kilo 235 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evin önünde park halindeki kamyonetin tabanında 62 kilo 235 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Edremit'in Şabaniye Mahallesi'nde bulunan ev ve müştemilatına operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna'nın da kullanıldığı operasyonda detaylı arama yapan ekipler, park halinde bulunan kamyonetin taban kısmına zulalanmış 122 paket halinde 62 kilo 235 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.



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