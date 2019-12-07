Son Dakika Haberleri: Van'da park halindeki kamyonetten 45 kilo eroin çıktı
Son Dakika Güncel Van'da park halindeki kamyonetten 45 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Van'da park halindeki kamyonetten 45 kilo eroin çıktı

6 saat önce

Van merkez Tuşba ilçesinde, park halindeki kapalı kasa kamyonette polis tarafından yapılan aramada 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi.

Van merkez Tuşba ilçesinde, park halindeki kapalı kasa kamyonette polis tarafından yapılan aramada 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan ve şüphelendikleri kamyonette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; kapalı kasa kamyonetin bagajında bulunan valiz içerisinde 88 paket halinde toplam 45 kilo 359 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü C.K. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Van'da park halindeki kamyonetten 45 kilo eroin çıktı

Polis, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Başkale Belediyesi'ne kayyum atandı
HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 15:52:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da park halindeki kamyonetten 45 kilo eroin çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]