Son Dakika Haberleri: Van'da Park Halindeki Kamyonetten 51 Kilo Eroin Çıktı

Van'da Park Halindeki Kamyonetten 51 Kilo Eroin Çıktı

40 dakika önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Van'da Park Halindeki Kamyonetten 51 Kilo Eroin Çıktı, System.String[]
Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Emir Evliya Sokak üzerinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen kamyonette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisine zulalanmış 100 paket halinde toplam 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ş.C. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:19 Kaynak: İHA

Polis, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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