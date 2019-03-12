Van'da Park Halindeki Kamyonetten 51 Kilo Eroin Çıktı
40 dakika önce
Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Van
merkez İpekyolu
ilçesinde polis ekipleri, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İpekyolu ilçesi Emir Evliya Sokak üzerinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen kamyonette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisine zulalanmış 100 paket halinde toplam 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ş.C. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:19 Kaynak: İHA
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