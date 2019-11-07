Son Dakika Haberleri: Van'da park halindeki minibüste 269 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da park halindeki minibüste 269 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'da park halindeki minibüste 269 kilo eroin ele geçirildiVan'da polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki minibüste karton koliler içerisinde 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi.

Van'da park halindeki minibüste 269 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki minibüste karton koliler içerisinde 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi, İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada park halinde bulunan minibüsün durumundan şüphelenerek arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramalarda, karton koliler içerisinde 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Van'da park halindeki minibüste 269 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik, Polis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
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