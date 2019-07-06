Son Dakika Haberleri: Van'da park halindeki minibüste 51 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da park halindeki minibüste 51 kilo eroin ele geçirildi

1 saat önce

VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Zeyna' ile park halindeki minibüste yapılan aramada, 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da park halindeki minibüste 51 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]
VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Zeyna' ile park halindeki minibüste yapılan aramada, 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Amiklioğlu 2'nci Sokak'ta park halindeki minibüste uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 65 plakalı minibüste narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yaptı. Aramada, aracın iç yan, arka bagaj kapağı, şoför kapısı döşemeleri, aracın ön göğüs ve torpidosunun içine zulalanmış halde 100 paket toplam 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi. 
Uyuşturucunun kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra H.A., M.A., ve N.C.'yi gözaltına aldı.
 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
Narkotik, Zeyna, Van, Güncel
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