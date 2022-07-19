Edinilen bilgilere göre olay, bugün akşam saatlerinde Van Kalesi civarında meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobilin aniden alev alması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından alevler söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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