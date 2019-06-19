Son Dakika Haberleri: Van'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçti
Son Dakika Güncel Haber

Van'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçti

56 dakika önce

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin park halindeki otomobilde narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.

Van'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçti, System.String[]
VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin park halindeki otomobilde narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilin sahibi Z.D. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken, şüphe üzerine park halindeki otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın bagaj bölümünde 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sahibi Z.D. gözaltına alındı.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:47 Kaynak: DHA
Tuşba, Narkotik, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]