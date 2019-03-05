Van'da Parklarda Bakım ve Onarım Çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 23 parkta bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 23 parkta bakım ve onarım çalışmaları yaptı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte ortak yaşam alanlarını güzelleştirmek ve daha sağlıklı alanlar haline getirmek için yoğun çaba sarf eden Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının 23 park ve ortak yaşam alanında başlattığı çalışmalar devam ediyor.



Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara öncelik verilen çalışmada, 500 oturma bankı, 250 piknik masası, 750 çöp kovası, 27 kamelya, 25 tahterevalli, 10 fitnes grubu ve 25 salıncak kuruldu.



Çalışmalar kapsamında eski banklar, tabelalar, çöp kutuları, çiçeklikler, ahşap saksılar, kamelyalar, korkuluklar, oyun-spor grupları da yenileniyor.

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