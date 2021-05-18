Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör ögütüne yönelik Çatak ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nin Karataş Çukurları kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 5 şemsiye, 3 akü, 68 pil, 250 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu