Son Dakika Haberleri: Van'da patozun altında kalan çocuk öldü
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Van'da patozun altında kalan çocuk öldü

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktöre bağlı patozun altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Van'da patozun altında kalan çocuk öldü, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktöre bağlı patozun altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Topuzarpa Mahallesi'nde yaşayan Ali S. (62) traktörle ot taşımaya giderken torunu Bahtiyar S, dedesinden habersiz traktörün arkasına bağlı patoza binmeye çalıştı.
Dengesini kaybederek düşen çocuk, makinenin altında kalarak yaralandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Bahtiyar S. kurtarılamadı.
Dede Ali S. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:00 Kaynak: AA
Muradiye, Van, Güncel
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