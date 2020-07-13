Van'da pedallar 15 Temmuz şehitleri için çevrildi - Son Dakika

Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Şehitlerimiz Anısına Pedalla" bisiklet turu düzenlendi.

Beşyol Meydanındaki Valilik binası önünden başlayıp İskele 15 Temmuz Şehitler Parkında son bulan etkinliğe Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve sporcular katıldı.

Etkinliğin startını veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz'un ve o gece gösterilen kahramanlığın unutulmaması adına düzenlenen etkinliğe katılanları kutladı.

Bir daha o günlerin yaşanmaması temennisinde bulunan Bilmez, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayatlarının her anında yollarının, bahtlarının açık olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum." diye konuştu.