Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Van'da pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin ele geçirildi
7 saat önce
Van'da polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada plastik pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van'da polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada plastik pet şişe içerisinde 14 kilo 800 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; kamyonetin bagajında bulunan çuvalda 9 adet plastik şişede içerisinde toplam 14 kilo 800 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltın alınan araç sürücüsü M.A.Y. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı