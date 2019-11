Van İl Müftülüğü tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası" nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.



Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansta açılış konuşması yapan İl Müftüsü Ömer Keskin, sözlerine Allah'ın Resulüne salat ve selamla başlayarak, "Amacımız, Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesini günümüz dünyasıyla buluşturmak, O'nun rahmet mesajlarını zihin ve gönüllere ulaştırmaktır. Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmaktır. Çünkü Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de 'And olsun, Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır' ilahi fermanıyla, O'nu her alanda en güzel örneğimiz ve rehberimiz ilan etmektedir" dedi.



"İslam düşmanları diyor ki, 'hiçbir kral, Hazreti Muhammed'in ümmeti tarafından sevildiği kadar sevilmemiştir" diyen Müftü Keskin, şöyle devam etti:



"Her yönüyle sevilmeye layık olan ve Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olan Peygamberimizi Kur'an ve hadisten örneklerle anlatmaya devam ederken, şu anda üzülerek söylemem gerekir ki her üç aileden biri boşanmayla sonuçlanmaktadır. Oysaki Batılı bir hukukçu beyanında 'En güçlü ailenin Osmanlı ailesinde olduğunu' ifade edilmektedir. Bu beyanla aile meselesi bugün milli güvenlik meselesidir, güçlendirilmesi gereken bir kurumdur. Hiçbir gerekçe aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye mazeret olamaz. Güçlü bir aile olmaktan vazgeçilemez."



Aile konusunda medyanın işlevine dikkat çeken Keskin, "Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması, medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.



8 Kasım 2019 Cuma gününün Peygamber Efendimizin (s.a.s.) doğumunun seneyi devriyesi olduğunu hatırlatan Keskin, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Peygamberimizi anma ve anlamaya yönelik çok sayıda program gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Bu bağlamda 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 'Peygamberimiz ve Aile' teması hafta boyunca işlenmeye çalışılacaktır. Bugün bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların ya da güzelliklerin aileyle güçlü bir ilişkisinin olduğu açıktır. Dolayısıyla daha iyi bir hayat için muhtaç olduğumuz temel değerler, öncelikle ailede hayat bulacak, oradan topluma ve dünyaya huzur katacak" şeklinde konuştu.



Program 4-6 yaş Kur'a kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından ilahi dinletisi ve ardından Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Ayşegül Deniz tarafından kadınlara yönelik gerçekleşen Kur'an ve sünnet perspektifinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferansla sona erdi. - VAN