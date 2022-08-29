Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu - Son Dakika
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Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu

29.08.2022 16:43

Van'da, gerçekleşen Pinyanişi aşiretinin düğününde gelin ve damada takılan takılar ağızları açık bıraktı. Toplam 2 bin davetlinin katıldığı düğünde takıların değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu.

İş adamı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin'in kız kardeşi Nur Timuçin, yoğun katılımın olduğu nikah töreni ile dünya evine girdi.

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı

2 BİN DAVETLİ KATILDI

Toy büyüğünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğüne; Şerefan aşiretine mensup iş adamı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı

2,5 MİLYON TL'LİK TAKI TAKILDI

Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı. Takı ve paraların 2,5 milyon TL'yi bulduğu düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı
Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı
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Kaynak: İHA

Mehmet Demir, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu - Son Dakika
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