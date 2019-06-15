Son Dakika Haberleri: Van'da pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira ceza
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Van'da pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira ceza

4 saat önce

Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira cezası kesildi.

Van'da pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira ceza, System.String[]
Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira cezası kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket ederek, "Tehlikeli Köpekler" arasında yer alan Pitbull Terrier cinsi köpeği bulunduran H.Ç. adlı şahsa 7 bin 802,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, Pitbull Terrier cinsi köpeğe ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Milli Parklar Müdürlüğü, Pitbull, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi Elazığ'da inanılmaz olay! Yakaladığı yılana elini ısırttı Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]