Van'da pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira ceza
4 saat önce
Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira cezası kesildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri tarafından Pitbull
cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira cezası kesildi.
Bir ihbarı değerlendiren Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket ederek, "Tehlikeli Köpekler" arasında yer alan Pitbull Terrier cinsi köpeği bulunduran H.Ç. adlı şahsa 7 bin 802,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, Pitbull Terrier cinsi köpeğe ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. - VAN
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