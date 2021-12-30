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VAN'DA PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLDİ - Son Dakika

VAN'DA PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLDİ

30.12.2021 12:48

GAZİANTEP'te pitbull cinsi 2 köpeğin, site bahçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırıp ağır yaraladığı olayın ardından Van'da son 3 günde 5 pitbull cinsi köpek, sokağa terk edildi.

GAZİANTEP'te pitbull cinsi 2 köpeğin, site bahçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırıp ağır yaraladığı olayın ardından Van'da son 3 günde 5 pitbull cinsi köpek, sokağa terk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, 'Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler" dedi.

Gaziantep'te geçen hafta çarşamba günü Asiye Ateş, babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralan küçük Asiye, hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'teki tedavisinin ardından ambulans uçakla Antalya'ya gönderilen Asiye Ateş, burada Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Küçük Asiye'nin tedavisi sürerken, yaşanan olay, büyük tepkiye yol açtı.

KISIRLAŞTIRILACAK, KAYIT ALTINA ALINACAK

Yaşanan bu olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklı ırk köpeklerle ilgili genelge yayınladı. Genelge ile yasaklı ırklar, sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak. Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahipleri hakkında 2021 yılı için 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.

SÜRE 14 OCAK'TA DOLUYOR

Bu tür tehlikeli ırkları besleyenlere, hayvanlarını kısırlaştırmak, çip taktırmak ve kayıt altına aldırmak için verilen süre ise 14 Ocak 2022'de doluyor. Bu süre sonunda gerekli işlemleri yaptırmayan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza verilecek, köpeklerine de el konulacak. Sahipleri isterse pitbull gibi köpekleri belediyelerin hayvan barınaklarına bırakabilecek.

3 GÜNDE 5 KÖPEK SOKAĞA BIRAKILDI

Yaşanan son gelişmelerin ardından Van'da bazı kişiler, besledikleri pitbull cinsi köpekleri sokağa bırakmaya başladı.

Önceki gün Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği görüp, belediyeye haber verdi. Uyuşturucu iğne kullanılarak yakalanan köpek, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

'SOKAĞA TERK ETMESİNLER, BİZE TESLİM ETSİNLER'

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, "Yaşanan son olaylardan sonra vatandaşlarımız evlerinde beslediği pitbull köpekleri sokağa bırakıyor. Biz son 3 günde saldırgan 5 pitbull köpeği şikayeti aldık. 5 köpeği de merkezimize getirdik. Bu hayvanların bakımını biz yapıyoruz. Kısırlaştırma ve aşısını da yapıyoruz. Bu köpekler artık bizde kalacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler." dedi.

Vatandaşlarda Adem Kaya ise sokakta sahipsiz pitbull cinsi köpeği görünce belediyeye haber verdiğini belirterek, 'Köpeği başıboş şekilde gezerken kapının önünde gördüm. Tehlike oluşturacağını düşündüğüm için hemen ekipleri aradım. Kontrollü bir şekilde yakalayıp arabaya koydular. Daha önce bu köpeği hiç buralarda görmemiştim. Sanırım bu olaylardan sonra bu köpeği buraya bırakmışlar. Ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VAN'DA PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLDİ
VAN'DA PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLDİ
VAN'DA PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLDİ
VAN'DA PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLDİ

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Rehabilitasyon Merkezi, Gaziantep, Köpek, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA PİTBULL CİNSİ KÖPEKLER SOKAĞA TERK EDİLDİ - Son Dakika
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