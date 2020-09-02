Van'da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da piyasa değeri 390 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 390 bin TL olan 3 kilo 51 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 25 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön cam ızgarasının sağ alt köşesinde bulunan boşluklara zulalanmış vaziyette 3 paket halinde yaklaşık piyasa değeri 390 bin TL olan toplam 3 kilo 51 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.P., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.