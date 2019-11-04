Son Dakika Haberleri: Van'da PKK/KCK cephaneliği imha edildi
Son Dakika Güncel Van'da PKK/KCK cephaneliği imha edildi

Van'da PKK/KCK cephaneliği imha edildi

7 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ele geçirilen 90 adet el bombası, 47 adet antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 adet fişek imha edildi.

Van'da PKK/KCK cephaneliği imha edildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ele geçirilen 90 adet el bombası, 47 adet antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 adet fişek imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi Kevçıkan Mezrası kırsalında 3 Kasım 2019 tarihinde KIRAN1 - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyonda 90 adet el bombası, 47 adet antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 adet fişek ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

Jandarma, Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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