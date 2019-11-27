Son Dakika Haberleri: Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

6 saat önce

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon, System.String[]

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "27 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.


PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik dün yapılan operasyonda ise 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. - VAN

Van, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]