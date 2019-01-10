Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonu: 10 Gözaltı

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

Van'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltıVAN - Van'ın Saray ilçesinde 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına vergilendirme adı altında para toplamak, terör örgütüne eleman temin etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından 10 kişi gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

VAN - Van'ın Saray ilçesinde 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına vergilendirme adı altında para toplamak, terör örgütüne eleman temin etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından 10 kişi gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına vergilendirme adı altında para toplamak, terör örgütüne eleman temin etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından Saray ilçesinde faaliyet gösteren teröristlerin işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi. 8 Ocak 2019 günü Saray merkezli düzenlenen Şehit Jandarma Er Vedat Dolançay operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 13 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 2 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 adet hafıza kartı, 1 adet harici bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet video kaseti, çok miktarda örgütsel dokuman ve terör örgütünü simgeleyen paçavralar ele geçirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Saray, Van, PKK, 3. Sayfa
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