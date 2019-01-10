Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonu: 10 Gözaltı

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına vergilendirme adı altında para toplamak, terör örgütüne eleman temin etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlarından; haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik Saray ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 13 cep telefonu, 14 sim kartı, 2 dijital fotoğraf makinesi,1 hafıza kartı,1 harici bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 video kaseti ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:18 Kaynak: DHA

Saray, PKK, Van, Güncel
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