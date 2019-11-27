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Van'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

VAN'da, polis ekiplerince terör ögütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

VAN'da, polis ekiplerince terör ögütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile yardım edenlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 20 şüpheliye yönelik belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


Polis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:11 Kaynak: DHA
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