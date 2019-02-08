Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı

38 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İlçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütüne yardım ve yatıklık ettikleri ileri sürülen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

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