Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

22 dakika önce

Van'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Van'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarıyla görüşmeleri bulunan 1, olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler" denildi. - VAN

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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