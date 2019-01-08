Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Ocak günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa
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