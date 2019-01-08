Van'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı
1 saat önce
Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.
Van
'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Ocak günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:38 Kaynak: İHA
Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı
Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı: 1 Ağır Yaralı
Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti