Van'da pkk/kck operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da pkk/kck operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Van'da pkk/kck operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Van'da PKK/KCK operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındıVAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındı

VAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. PKK/KCK terör örgütü içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 55 adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman elegeçirildi. Şüphelilerin emniytteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

Van'da pkk/kck operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındı

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
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