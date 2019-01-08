Van'da Pkk/kck Operasyonu: 5 Gözaltı
2 saat önce
Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Van
'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Ocak günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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