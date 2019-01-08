Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonu: 5 Gözaltı

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 5 Gözaltı

40 dakika önce

Van'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltıVAN - Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

VAN - Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Ocak 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Van, PKK, Yerel
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