Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonu: 57 Gözaltı

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 57 Gözaltı

9 dakika önce

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ınyakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 57 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Çaldıran ilçesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın

yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 13-14-15 Şubat tarihlerinde kapsamlı çalışma başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında; 2 kurusıkı tabanca, havai fişek, maske, eldiven, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:13 Kaynak: DHA

Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Güncel
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