Van'da Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van
'ın Çaldıran
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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