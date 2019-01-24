Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı

15 dakika önce

VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Pkk/kck Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve mali destek sağlayan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

PKK, Van, Güncel
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