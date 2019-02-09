Son Dakika Haberleri: Van'da Pkk/kck Operasyonunda 10 Tutuklama

Van'da Pkk/kck Operasyonunda 10 Tutuklama

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Van'da Pkk/kck Operasyonunda 10 Tutuklama, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. 

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Şubat günü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı geririlerek serbest bırakıldı. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:43 Kaynak: DHA

Erciş, PKK, Van, Güncel
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