Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

08.08.2022 09:52
Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 16 şahıs yakalandı.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 16 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 16 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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