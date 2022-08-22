Van'da terör operasyonu - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu

22.08.2022 09:15
Van'da terör operasyonu

Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika

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