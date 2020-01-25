Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

6 saat önce

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı, System.String[]

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK bağlantılı suçlardan cezaevinde bulunan kişiler ve ailelerinin örgütsel bağlılıklarının devamı amacıyla örgüt adına çalışmalar yürüten TUHAY-DER yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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