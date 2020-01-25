Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

6 saat önce

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK bağlantılı suçlardan cezaevinde bulunan kişiler ve ailelerinin örgütsel bağlılıklarının devamı amacıyla örgüt adına çalışmalar yürüten TUHAY-DER yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişiminde bulundu
Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var 6 yaşındaki Muhammet, Elazığ'a yardım olarak üzerindeki montu bağışladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]