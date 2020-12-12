Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve tüpler elde edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, araziye saklanılmış el yapımı patlayıcı ve 2 büyük tüp bulundu.
Malzemeler olay yerinde imha edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Van'da PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve tüp ele geçirildi - Son Dakika